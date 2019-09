Condividi | Red 13:47 Successo del puledro sardo Braveheart de La Folgore in Francia. L´allevamento Lai di Bonorva conquista anche un secondo posto. Terzo posto, invecem per un puledro dell´allevamento Vargiu di Bessude Il puledro sardo conquista la Francia



BONORVA - Grande successo della delegazione sarda alla “Grande Semaine de Pompadour 2019”, l’importante evento annuale che si svolge nella piccola cittadina del Correze, in Francia, storica culla dell’allevamento del cavallo Anglo arabo. La manifestazione internazionale mette a confronto le migliori produzioni della razza che rappresenta, anche per la Sardegna, un fiore all’occhiello del proprio allevamento. L’allevamento sardo dell’Anglo arabo è sempre stato, a livello internazionale, considerato di grande qualità ed anche dal punto di vista numerico, nonostante la grave crisi che l’ha colpito negli ultimi due decenni, continua ad essere ai primi posti tra i Paesi produttori.



A sbaragliare il campo il baio Braveheart de La Folgore (figlio di Ksaar Sitte e Giulia Baia) primo classificato, seguito a ruota dal compagno di allevamento, il sauro Big Head de La Folgore (figlio di Babalou de Ligny ed Ussanina), provenienti dall’allevamento di Bonorva di Angelo e Lorella Lai, che si conferma una straordinaria fucina di soggetti di grande qualità che si distinguono ad alti livelli negli sport equestri e, soprattutto nella disciplina del Concorso completo di equitazione. I due puledri di Bonorva hanno partecipato nella categoria riservata alla Terza sezione dello Stud book internazionale dell’Anglo arabo. Non da meno anche il terzo classificato della categoria riservata alla Seconda sezione, il grigio Bonjour Messiè (figlio di Muntanaru e Nominada) di Giovanni Vargiu di Bessude, allevato dal Carmine Piriottu di Bono, che già nel 2015, a Pompadour, ottenne il secondo posto con la puledra Unica Saura.



