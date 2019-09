Condividi | Red 17:27 Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno incendiato l´esercizio pubblico di proprietà del primo cittadino Gianluigi Farris. Sul caso hanno aperto un´indagine i Carabinieri. Non è la prima volta che il sindaco è bersaglio di intimidazioni Siniscola: in fiamme il bar del sindaco



SINISCOLA – Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno incendiato il bar di proprietà del sindaco di Siniscola Gianluigi Farris. Le fiamme si sono sviluppate nella serata esterna ma, fortunatamente, non hanno causato gravi danni, grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco.



Sul posto anche i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno aperto un'indagine sul caso. Accertata l'origine dolosa del rogo, visto che i militari hanno individuato residui di liquido infiammabile.



L'episodio non è un caso isolato, visto che è già accaduto che il primo cittadino subisse intimidazioni varie. Nel 2017, prima un finto ordigno davanti al bar, poi una busta con cartucce e minacce di morte davanti al municipio. Infine, a gennaio di quest'anno, Farris aveva ricevuto ancora minacce di morte. SINISCOLA – Nella notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno incendiato il bar di proprietà del sindaco di Siniscola Gianluigi Farris. Le fiamme si sono sviluppate nella serata esterna ma, fortunatamente, non hanno causato gravi danni, grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco.Sul posto anche i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno aperto un'indagine sul caso. Accertata l'origine dolosa del rogo, visto che i militari hanno individuato residui di liquido infiammabile.L'episodio non è un caso isolato, visto che è già accaduto che il primo cittadino subisse intimidazioni varie. Nel 2017, prima un finto ordigno davanti al bar, poi una busta con cartucce e minacce di morte davanti al municipio. Infine, a gennaio di quest'anno, Farris aveva ricevuto ancora minacce di morte.