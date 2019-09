Condividi | Red 14:14 Rimessa interamente in ordine in questi giorni la strada di Alghero che dalla Statale 127 bis conduce al quartiere del Carmine. Via che, nel tempo, è stata oggetto di abbandono selvaggio di rifiuti tra cui ingombranti ed una gran quantità di indumenti usati Ripulita Via Quinto Tiberio Angelerio



ALGHERO – Proseguono gli interventi del personale del Settore Ambiente nell’ambito del programma delle operazioni di pulizia concordate con i residenti delle varie zone di Alghero. «Rimessa interamente in ordine in questi giorni Via Quinto Tiberio Angelerio, che dalla Strada statale 127 bis conduce al quartiere del Carmine. Via che, nel tempo, è stata oggetto di abbandono selvaggio di rifiuti tra cui ingombranti ed una gran quantità di indumenti usati» sottolineano da Porta Terra.



E' stata l'occasione per liberare il bordo strada anche dalla folta vegetazione, che impediva la visuale agli automobilisti ed ostruiva il passaggio pedonale. «L'intervento pianificato ed attuato risponde alle tante segnalazioni dei cittadini e restituisce un minimo di decoro ad uno tra i tanti luoghi in cui gli incivili trovano sfogo».



«Stiamo dando corso alle tante segnalazioni dei cittadini - spiega l'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis - e si registrano tante indicazioni in tal senso, riferite a situazioni che perdurano nel tempo e a cui in maniera graduale con i tempi necessari stiamo cercando di porre rimedio». «L'Amministrazione - si legge in una nota proveniente dagli uffici comunali - ribadisce l'invito ai cittadini a prendere le distanze, come comunità, da tali gesti e a continuare a far pervenire le dovute segnalazioni».