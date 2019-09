Condividi | Red 8:09 In occasione delle Giornate europee del Patrimonio, l’Assessorato comunale alla Cultura, con la collaborazione della Direzione territoriale delle Reti museali della Sardegna, organizza un contest fotografico che vede protagonisti tre siti di particolare rilevanza storica, artistica e archeologica Sassari: contest fotografico con i tesori culturali



SASSARI - In occasione delle Giornate europee del Patrimonio, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Sassari, con la collaborazione della Direzione territoriale delle Reti museali della Sardegna, organizza un contest fotografico che vede protagonisti tre siti di particolare rilevanza storica, artistica e archeologica: Palazzo Ducale, la Fontana di Rosello e l’altare prenuragico di Monte d’Accoddi. L’iniziativa si terrà sabato 21 settembre, dalle 16 alle 19, con ingresso gratuito. La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta all'Infosassari, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. telefonando al numero 079/2008072 o inviando una e-mail all'indirizzo web infosassari@comune.sassari.it.



Attraverso gli stimoli e le indicazioni fornite da archeologi e storici dell’arte presenti per l’occasione, ogni partecipante potrà tradurre in immagini la propria personale esperienza nei luoghi simbolo della città e del territorio. La documentazione fotografica più significativa verrà selezionata da un’apposita giuria, esposta nelle sedi prescelte e pubblicata sui canali social Instagram e Facebook del Comune di Sassari e Turismo Sassari, con un riconoscimento finale per le migliori immagini, costituito da visite guidate gratuite in tutti i siti della Rete culturale Thàmus.



Per partecipare, è necessario caricare la foto su Instagram entro mercoledì 25 settembre utilizzando gli hashtag #Gep2019 e #turismosassari. Sul sito internet TurismoSassari è pubblicato il regolamento integrale. Le Giornate europee del Patrimonio sono un'iniziativa promossa dal 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione europea e coordinata a livello nazionale dal Ministero dei Beni e delle attività culturali.