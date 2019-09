Condividi | Red 13:26 Ieri mattina, il presidente del Consiglio regionale ha ricevuto negli uffici di Cagliari il 17enne sassarese Simone Vincenzo Piroddu, primo italiano a vincere la medaglia d’oro ai Campionati europei cadetti di lotta stile libero Lotta: Michele Pais riceve il campione d´Europa



CAGLIARI - Ha voluto portare le sue medaglie al presidente del Consiglio regionale. Trofei raccolti in tutto il mondo e che hanno proiettato la Sardegna nell’Olimpo della lotta stile libero a livello globale. Il 17enne sassarese Simone Vincenzo Piroddu, primo italiano a vincere la medaglia d’oro ai Campionati europei cadetti di lotta stile libero, è stato ricevuto ieri mattina (martedì) da Michele Pais.



«Siamo orgogliosi di questo primato –ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale – mai la Sardegna aveva raggiunto nella lotta stile libero un risultato così prestigioso». L’atleta della polisportiva Athlon di Sassari era accompagnato dal padre Mario Maurizio (suo allenatore ed allenatore della Nazionale italiana) e dal nonno Vincenzo (presidente della polisportiva) e dal dirigente Giovanni Maria Solinas. «Tre generazioni – ha sottolineato Pais – che testimoniano l’amore della famiglia Piroddu per questo sport che richiede tanta passione e tanto sacrificio».



Simone Vincenzo pratica la lotta da quando aveva quattro anni. Nel 2017, è stato vicecampione europeo; nel 2018, ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali e qualche mese fa è salito sul gradino più alto del podio ai Campionati europei e si è laureato campione ai Giochi olimpici giovanili. Ma le vittorie conquistate non lo fermano. L’obiettivo ora è quello di far sventolare la bandiera dei Quattro mori ai Campionati italiani senior e poi, conquistare la vetta dei prossimi Campionati europei.



