Ruba il portafogli ma dimentica lo smartphone

SASSARI - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno denunciato in stato di libertà un 54enne sassarese, contestandogli il reato di furto. La vicenda aveva inizio all’interno di un bar del centro.



Una donna, la vittima, dopo aver consumato un pasto, si era allontanata momentaneamente dal suo posto, lasciando incustodita la borsa. Di questo ne avrebbe approfittato proprio il malvivente, anch’egli avventore del bar, che ben ha pensato di sfilarvi il portafogli.



La donna, accortasi dell’ammanco, ha chiamato il 112 e dopo pochi minuti è giunta sul posto una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Sassari. Mentre i militari visionavano le immagini dell’impianto di videosorveglianza del locale, hanno notato che l’uomo in questione era rientrato nel bar per recuperare il suo smartphone

dimenticato poco prima.



A questo punto, i militari lo hanno bloccato e lo stesso ha candidamente ammesso la responsabilità del furto conducendoli nel luogo dove aveva abbandonato il portafogli della donna. Le operazioni si sono concluse con la restituzione del portafogli alla vittima e con la denuncia a

