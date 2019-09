Condividi | Red 15:12 All´alba di oggi, le Fiamme gialle della locale Compagnia ha scoperto una piantagione nelle campagne tra Alghero e Putifigari. E´ prontamente scattato il sequestro di un´ottantina di piante. Arrestate due persone che vivono e lavorano in città Piantagione marijuana: algheresi in manette



ALGHERO – Operazione messa a segno dalla Compagnia di Alghero della Guardia di finanza. All'alba di oggi (mercoledì), le Fiamme gialle hanno scoperto una piantagione di marijuana nelle campagne tra Alghero e Putifigari.



Prontamente, è scattato il sequestro di un'ottantina di piante quasi “pronte”. Ancora non è stato quantificato il valore della sostanza stupefacente, una volta immessa sull'illecito mercato.



I militari hanno arrestato due persone che vivono e lavorano ad Alghero. Domani, giovedì 19 settembre, è prevista l'udienza di convalida dell'arresto nel Tribunale di Sassari. ALGHERO – Operazione messa a segno dalla Compagnia di Alghero della Guardia di finanza. All'alba di oggi (mercoledì), le Fiamme gialle hanno scoperto una piantagione di marijuana nelle campagne tra Alghero e Putifigari.Prontamente, è scattato il sequestro di un'ottantina di piante quasi “pronte”. Ancora non è stato quantificato il valore della sostanza stupefacente, una volta immessa sull'illecito mercato.I militari hanno arrestato due persone che vivono e lavorano ad Alghero. Domani, giovedì 19 settembre, è prevista l'udienza di convalida dell'arresto nel Tribunale di Sassari.