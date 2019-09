Condividi | Red 23:08 Ieri sera, i Carabinieri della Stazione de La Maddalena hanno individuato e fermato un 17enne presunto autore di un’aggressione ai danni di una donna, avvenuta martedì notte nelle vie del centro cittadino Aggredisce una donna: scatta la denuncia



LA MADDALENA – Ieri sera (mercoledì), i Carabinieri della Stazione de La Maddalena hanno individuato e fermato un 17enne presunto autore di un’aggressione ai danni di una donna, avvenuta martedì notte nelle vie del centro cittadino. Da una prima ricostruzione, la donna, dopo aver terminato il proprio turno di lavoro come cameriera in un ristorante, si accingeva a fare rientro a casa quando il minorenne l’ha improvvisamente aggredita stringendola al collo con una presa del braccio, minacciandola puntandole un coltello alla gola.



La vittima è riuscita a divincolarsi ed a sottrarsi all’aggressore che, evidentemente impaurito, si dava alla fuga spintonandola a terra e procurandole delle leggere abrasioni. La donna è riuscita comunque a contattare subito il 112 ed allertare dei suoi conoscenti.



Durante l'indagine, i militari hanno trovato e sequestrato il coltello utilizzato durante l'aggressione, che era stato occultato dal minore durante la sua fuga, in un incavo di uno scoglio in spiaggia, a pochi metri di distanza dal luogo dell'aggressione. Analizzando le immagini estrapolate dai circuiti di video sorveglianza dislocati nella zona si è potuti risalire all'identificazione dell'aggressore, che è stato denunciato alla Autorità giudiziaria minorile.