Condividi | Red 8:16 I militari della locale Stazione, allertati da un cittadino, hanno reperito nella periferia del paese una bomba a mano presumibilmente risalente alla Seconda guerra mondiale Laconi: ordigno bellico in sicurezza



LACONI - I Carabinieri della Stazione di Laconi, allertati da un cittadino, hanno reperito nella periferia del paese una bomba a mano presumibilmente risalente alla Seconda guerra mondiale. I militari dell’Arma intervenuti sul posto hanno prima messo in sicurezza l’area e poi hanno richiesto l’immediato intervento dei Carabinieri artificieri antisabotaggio del Comando provinciale di Cagliari. Valutata la pericolosità dell’ordigno in pessimo stato di conservazione, dopo l'autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, hanno proceduto alla sua distruzione per brillamento dell’ordigno in una cava. LACONI - I Carabinieri della Stazione di Laconi, allertati da un cittadino, hanno reperito nella periferia del paese una bomba a mano presumibilmente risalente alla Seconda guerra mondiale. I militari dell’Arma intervenuti sul posto hanno prima messo in sicurezza l’area e poi hanno richiesto l’immediato intervento dei Carabinieri artificieri antisabotaggio del Comando provinciale di Cagliari. Valutata la pericolosità dell’ordigno in pessimo stato di conservazione, dopo l'autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, hanno proceduto alla sua distruzione per brillamento dell’ordigno in una cava.