I Diecimila: tutto pronto ad Alghero

ALGHERO - Di corsa verso l’evento. A meno di dieci giorni dalla terza edizione dei Diecimila e della mezza maratona, la macchina organizzativa dell’Alghero marathon procede spedita nell’oliare gli ultimi particolari organizzativi della gara, in programma domenica 29 settembre. La manifestazione podistica è organizzata dal sodalizio algherese, con il patrocinio del Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Coni Sardegna e l’approvazione della Fidal Sardegna. Sarà la penultima prova del calendario “Master on the road 2019”, le cui classifiche vedono le portacolori algheresi al comando della graduatoria femminile con Daniela Perinu al primo posto con un punto di vantaggio su Leonarda Cantara, mentre nella classifica per società, l’Alghero marathon ha un vantaggio di 136punti (536 contro 400) sulla Cagliari Atletica leggera. Nel settore maschile, i bluerunner inseguono al secondo posto la Cagliari marathon, lontana 86punti.



La tappa algherese, valida come Campionato regionale dei 10chilometri, vedrà ai nastri di partenza l’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra, una delle figure di spicco a livello mondiale nell’ambito delle grandi distanze. Il 47enne romano, nella sua carriera ha vinto tre volte il titolo mondiale della 100chilometri (nel 2008, 2011 e 2012), due medaglie di bronzo (nel 2009 e 2015) e per dodici volte si è aggiudicato la celebre 100chilometri del Passatore (Firenze-Faenza). Le iscrizioni ai Diecimila (competitiva) ed alla mezza maratona possono essere effettuati nel portale EnterNow. Sabato 28 settembre, a Lo Quarter, in Largo San Francesco, si potrà ritirare il pacco gara, il pettorale e ci si potrà iscrivere alla 10chilometri non competitiva. Il gran giorno sarà domenica 29: sempre a Lo Quarter, dalle 8, ci sarà il ritrovo dei giudici e degli atleti e saranno ultimate le iscrizioni. Nel contempo, in Piazza Sulis, saranno allestiti dei gazebo per il riscaldamento pregara a cura del Crossfit Jailbreak Alghero. I genitori che saranno impegnati in gara potranno accompagnare i propri figli nel baby parking curato dagli operatori specializzati dalla ludoteca Spazio bimbi, Marameo e centro per infanzia L’Aquilone.



Il percorso, totalmente pianeggiante, è adatto a chi vuole perfezionare il primato personale con unico tratto in salita (km 9.5 e 20.5) lo Scalo Tarantiello di poco meno di 200metri. A fine gara, le premiazioni dei Diecimila (primi tre maschili e femminili) e mezza maratona (primi cinque maschili e femminili) si terranno a Lo Quarter. Ogni finisher della 10chilometri competitiva e della 21chilometri riceverà la medaglia. Sempre a Lo Quarter, sarà allestito il pranzo post gara, con “pasta day” e birra.



Nella foto: Angelo Tiloca e Francesca Masala con la maglia dell'edizione 2019