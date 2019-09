Condividi | Red 23:11 I Carabinieri della locale Stazione hanno deferito alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei per truffa aggravata una 41enne nuorese senza fissa dimora, già nota alle Forze dell´ordine Tertenia: anziana truffata



TERTENIA - I Carabinieri della Stazione di Tertenia hanno deferito alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei per truffa aggravata una 41enne nuorese senza fissa dimora, già nota alle Forze dell'ordine. La vicenda è iniziata a fine luglio 2018, quando un'85enne del posto è andata dai militari per denunciare i fatti.



Una donna di circa quarant'anni, a lei sconosciuta, spacciandosi per una dipendente delle poste inviata dal direttore del vicino ufficio postale, si faceva consegnare dalla vittima 12mila euro, asserendo di dover procedere al controllo dell'autenticità delle banconote. Poi, dopo una falsa verifica, la truffatrice restituiva all'anziana una busta bianca contente ritagli di giornale invece che banconote e faceva perdere le proprie tracce.



Dopo la denuncia, i Carabinieri hanno sequestrato i ritagli di giornale che, dopo essere stati analizzati dagli esperti del Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari, hanno riportato le impronte papillari della responsabile della truffa. La donna, già responsabile di altri episodi simili, dovrà rispondere del reato di truffa aggravata.