Beneficenza: Valverde sostiene il Centro di ascolto

E´ stata devoluta al Centro di ascolto la beneficenza raccolta dall´Asd Valverde durante lo spettacolo Grand prix corallo e l´evento sportivo di Spinning. Il presidente Costantino Marcias, accompagnato dal responsabile dell´evento Spinning Roberto Maloccu, hanno consegnato la busta, contenente dei buoni spesa al responsabile del Centro Totino Cocco



ALGHERO – E' stata devoluta al Centro di ascolto la beneficenza raccolta dall'Asd Valverde durante lo spettacolo Grand prix corallo e l'evento sportivo di Spinning. Il presidente della Valverde Costantino Marcias, accompagnato dal responsabile dell'evento Spinning Roberto Maloccu, hanno consegnato la busta, contenente dei buoni spesa da utilizzare nei supermercati Delta coop, al responsabile del Centro di ascolto Totino Cocco.



Ogni anno, la Valverde sceglie un'associazione diversa alla quale devolvere la beneficenza raccolta, e «quest'anno – ha evidenziato Marcias – abbiamo voluto devolvere i proventi raccolti dalle offerte delle nostre due principali manifestazioni al Centro di ascolto di Alghero, che si occupa di qualsiasi forma di disagio, in particolare di famiglie con difficoltà economiche». I proventi sono stati raccolti durante la manifestazione sportiva di Spinning svoltasi a fine giugno al Mirador Giuni Russo con un centinaio di atleti provenienti da tutta la Sardegna.



Ciascuno di essi ha contribuito con un'offerta, cosi come al Grand prix corallo a chi ha usufruito dei posti a sedere è stato chiesto un piccolo contributo. «La speranza è che per le prossime edizioni, si possano raccogliere più fondi possibile – ha detto il presidente della Valverde – per dare una mano a chi ha bisogno». Nelle passate edizioni, la beneficenza è stata devoluta ad un'associazione nazionale di bambini malati oncologici, al reparto pediatria del Santissima Annunziata di Sassari, al Polisoccorso Alghero, alla Caritas e quest'anno al Centro di ascolto.



