Illuminiamo di blu e brilliamo tutto l'anno Per il settimo anno luce blu alla Torre di Sulis in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza dello spettro autistico



ALGHERO - “Illuminiamo di blu e brilliamo tutto l’anno”. Per il settimo anno la Torre di Sulis iAd Alghero, in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza dello spettro autistico, è stata illuminata di Blu, colore simbolo dell’autismo. Il ringraziamento di cuore da parte del "Il mio amico speciale", va al Comune di Alghero ed alla Fondazione Alghero per sostenere, durante tutto l’anno, le numerose iniziative di carattere sociale che l'associazione, in collaborazione con tante realtà associative locali, organizza ad Alghero.