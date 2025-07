S.A. 19:12 A Sassari si dona il sangue: 60 biglietti al Red Valley A chi si presenterà a donare, fino a esaurimento disponibilità, verrà consegnato un biglietto omaggio per una delle serate del Red Valley



SASSARI - Due giornate di solidarietà e musica in arrivo a Sassari. Martedì 8 e mercoledì 9 luglio, dalle 8:00 alle 12:00, ai Giardini Pubblici di via Tavolara sarà presente l’Autoemoteca dell’Avis Provinciale di Sassari, per un doppio appuntamento con la donazione del sangue promosso dall’Avis Regionale Sardegna e dal Red Valley Festival, all’interno del progetto “Blood is Red”. L’iniziativa unisce il valore della donazione alla passione per la musica live. A chi si presenterà a donare, fino a esaurimento disponibilità, verrà consegnato un biglietto omaggio per una delle serate del Red Valley Festival 2025, in programma dal 13 al 16 agosto all’Olbia Arena. Per la tappa di Sassari sono disponibili in totale 60 biglietti, suddivisi in 15 ingressi per ciascuna serata del festival. È consigliato prenotare la donazione sul sito dell’Avis Provinciale www.avisprovincialesassari.it



Per ricevere il biglietto è sufficiente recarsi presso l’Autoemoteca negli orari indicati. Dopo la donazione, il personale Avis raccoglierà i dati necessari all’invio del biglietto digitale, che sarà recapitato via mail entro il 10 agosto. L’iniziativa, che vede la stretta collaborazione tra Avis e Red Valley Festival, si inserisce nella più ampia campagna “Blood is Red”, che nel 2025 coinvolge otto province e dodici città della Sardegna, con un totale di 26 giornate di raccolta tra il 1° e il 25 luglio. Dopo i risultati ottenuti nelle scorse edizioni – con oltre 280 donatori e più di 125 litri di sangue raccolti solo nel 2024 – il progetto punta a coinvolgere soprattutto i più giovani, incentivando la cultura della donazione nei mesi estivi, tradizionalmente più critici per la raccolta.



Come ricordato dal presidente di Avis Regionale Sardegna, Vincenzo Dore, l’iniziativa vuole sensibilizzare il pubblico più giovane su un gesto semplice ma fondamentale, in grado di salvare vite umane. L’obiettivo è coinvolgere nuovi donatori, consolidare la rete esistente e portare un messaggio chiaro: donare il sangue è un atto concreto di responsabilità, che può convivere con la leggerezza e il piacere di partecipare a un grande evento musicale. Il Red Valley Festival, con oltre 118 mila presenze nel 2024, è oggi uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana. La collaborazione con Avis rafforza la vocazione sociale del festival, trasformando la musica in occasione di impegno e solidarietà.