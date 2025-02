S.A. 15:35 Polizia locale: nuova donazione di sangue Stamattina, 13 febbraio, l’appuntamento periodico con la donazione del sangue. Anche questa volta, circa trenta agenti del Comando di via Carlo Felice hanno risposto alla richiesta dell’Avis provinciale



SASSARI - La Polizia locale ha rinnovato stamattina, 13 febbraio, l’appuntamento periodico con la donazione del sangue. Anche questa volta, circa trenta agenti del Comando di via Carlo Felice hanno risposto alla richiesta dell’Avis provinciale. All’iniziativa era presente anche il sindaco Giuseppe Mascia, che ha sottolineato l’importanza di questo momento di sensibilizzazione e aiuto concreto, supportando così la struttura sanitaria che affronta tutto l’anno gravi criticità per l’insufficienza di plasma, necessario per assicurare le trasfusione ai pazienti talassemici, oncologici e per gli interventi chirurgici.



Nell’autoemoteca posizionata davanti al Comando, gli agenti hanno atteso il turno per realizzare questo gesto particolarmente sentito e fortemente voluto dal Corpo di Polizia locale. Purtroppo la carenza di donatori rende la situazione sempre più critica e il rischio è che possa essere compromesso il regolare svolgimento delle attività assistenziali. La giornata di oggi, inserita in un calendario fisso di donazioni da parte del personale del Comando, è un modo per dare un contributo tangibile e allo stesso tempo sensibilizzare la popolazione sulla grave carenza di sangue. La Polizia locale ha un filo diretto con la direzione del Servizio Trasfusionale aziendale dell’Azienda ospedaliero-universitaria e da sempre accoglie le richieste di supporto, che purtroppo si fanno sempre più frequenti a causa della carenza di donatori.