S.A. 15:00 Coppia senza casa dopo l´incendio: mobilitazione ad Alghero La raccolta fondi è già arrivata, in dieci giorni, alla cifra di 17mila euro ma le donazioni possono proseguire sulla piattaforma. Nicola ed Elisabetta hanno perso tutto nell´incendio della loro casa avvenuto il 10 gennaio



ALGHERO - Una giovane coppia di Alghero ha perso tutto a causa dell’incendio che ha interessato la loro abitazione la notte del 10 gennaio. La comunità però si è subito mobilitata per supportare Nicola ed Elisabetta in questo momento difficile. La raccolta fondi avviata su GoFundMe dall’amica Emanuela Ortu è già arrivata, in dieci giorni, alla cifra di 17mila euro. «Le fiamme - racconta Emanuela - hanno distrutto tutto, dagli oggetti più semplici alle cose più care. Fortunatamente sono riusciti a salvare il loro cagnolino Golia».



«Nicola ed Elisabetta si sono trovati improvvisamente a dover ricominciare da capo, avendo perso, tra le tante cose, anche i vestiti. Grazie alle 260 donazioni ricevute, a testimonianza dell’affetto di chi li conosce e anche di chi, pur non conoscendoli, si è immedesimato nella vicenda, già intravedono la luce in fondo al tunnel, ma la strada per tornare alla normalità è ancora lunga. Ogni piccola azione - scrive l’organizzatrice - sarà importante per dare vita ad un nuovo inizio e far tornare il sorriso nei loro volti distrutti da questo tragico evento».



Nella foto: un'immagine del rogo