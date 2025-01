S.A. 20:51 Avis Sassari: biglietti per la Grande Corrida L’evento, attesissimo dal pubblico, si terrà sabato 15 marzo alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale di Sassari. Sul palco si alterneranno cantanti, imitatori, giocolieri e barzellettieri, con una particolarità: sarà il pubblico in sala a decretare i vincitori, utilizzando strumenti rumorosi per esprimere il proprio giudizio



SASSARI - L’Avis Provinciale di Sassari inaugura il nuovo anno con un’iniziativa speciale per incentivare la donazione del sangue e promuovere la solidarietà: chi donerà il sangue, dal 20 gennaio al 10 marzo, potrà partecipare all’estrazione di biglietti per assistere alla Grande Corrida della Sardegna. L’evento, attesissimo dal pubblico, si terrà sabato 15 marzo alle ore 21:00 presso il Teatro Comunale di Sassari. Sul palco si alterneranno cantanti, imitatori, giocolieri e barzellettieri, con una particolarità: sarà il pubblico in sala a decretare i vincitori, utilizzando strumenti rumorosi per esprimere il proprio giudizio.



Coloro che doneranno sangue presso le 36 sedi comunali, tra cui la sede provinciale dell'Avis di Sassari, in Strada Vicinale Taniga San Giacomo Medas - San Camillo, potranno lasciare il loro nome e partecipare all'estrazione di due biglietti per la serata di spettacolo e divertimento, che si terrà ogni lunedì. «Questa iniziativa consolida la collaborazione con le associazioni del territorio, fondamentale per promuovere la cultura del dono e avvicinare le nuove generazioni alla donazione del sangue – commenta Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari –. È necessario stimolare una partecipazione attiva attraverso raccolte continue e attività che sensibilizzino l’opinione pubblica»”.