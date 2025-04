Cor 18:36 Dettori confermato all’Avis Provinciale di Sassari Antonio Dettori è stato confermato presidente dell’Avis Provinciale di Sassari per il quadriennio 2025-2028. La nomina è arrivata giovedì 23 aprile, durante la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo



SASSARI - Una decisione che premia un percorso straordinario: nel 2024 sono state raccolte oltre 21.400 unità di sangue, segnando una crescita importante rispetto alle 17.422 unità raccolte nel 2021. In parallelo è aumentato anche il numero dei soci donatori: si è passati dai 7.600 del 2021 agli 8.227 del 2024, a testimonianza di una comunità sempre più numerosa e attiva.



«Sono felice della fiducia che mi è stata nuovamente accordata - ha detto Antonio Dettori -. Ripartiamo con entusiasmo e determinazione: il nostro impegno sarà ancora più grande. Lo facciamo per i nostri donatori, veri protagonisti della nostra missione, e soprattutto per tutte le persone che ogni giorno aspettano il nostro gesto per sperare, curarsi, vivere».



Durante la seduta, il neo presidente ha anche proceduto alla composizione del Comitato Esecutivo e dell’Ufficio di Presidenza: vice presidente vicario Loretta Loi; vice presidente: Maria Franca Muresu; Segretario Antonio Masia; tesoriere Vincenzo Dore; responsabile rapporti con le scuole: Silvia Manca e vice segretario Roberta Puddu. La riconferma di Dettori avviene al termine di un quadriennio che ha visto l’Avis Provinciale di Sassari rafforzare la propria presenza sul territorio, con quasi 1.000 eventi organizzati, l’istituzione di una nuova sede comunale a Buddusò, la 36ª della provincia, e la promozione di 47 giornate di screening gratuiti, durante le quali sono stati effettuati oltre 3.570 controlli sanitari. Grande impulso è stato dato anche alla comunicazione e alla sensibilizzazione, attraverso campagne creative, eventi pubblici, spot promozionali e il coinvolgimento di studenti e insegnanti in percorsi educativi sulla cultura del dono e della solidarietà.



Ecco i 25 membri del Consiglio Direttivo Provinciale Avis Sassari 2025-2028:



Raimonda Canu (Burgos-Esporlatu), Antonio Dettori (Uri), Domenica Dettori (Valledoria), Vincenzo Dore (Torralba), Rita Errica (Bono), Alfio Galvagno (Porto Torres), Maria Rosalia Iavarone (Usini), Giorgio Landi (Alghero), Loreta Loi (Campanedda), Silvia Manca (Sassari), Giovannino Manus (Ittiri), Antonio Masia (Porto Torres), Massimo Meloni (Sedini), Giulio Merella (Florinas), Antonio Bruno Merella (Sassari), Antonio Damiano Mulas (Benetutti), Maria Franca Muresu (Sennori), Rosanna Piras (Alghero), Roberta Puddu (Tula), Luciano Ribichesu (Sassari), Sergio Ruiu (Nulvi), Nora Runchina (Osilo), Paolo Sechi (Nule), Francesco Serra (Romana), Valeria Soletta (Codrongianos).