Martedì sera, nella settima aula del Complesso di Santa Chiara, Nicolò Ceccarelli e Marco Sironi, con l'autore Manlio Brusatin, presenteranno il libro "Il cappello di Leonardo. Storie sulla forma delle immagini" Ad Alghero, il cappello di Leonardo



ALGHERO - Nuovo appuntamento organizzato dalla Libreria Labirinto Mondadori di Alghero. Domani, martedì 24 settembre, alle 19, nella settima aula del Complesso di Santa Chiara, Nicolò Ceccarelli e Marco Sironi, con l’autore Manlio Brusatin, presenteranno il libro “Il cappello di Leonardo. Storie sulla forma delle immagini” (Marsilio, 2019).



La presentazione, aperta a tutti i lettori e curiosi della vita di Leonardo, concluderà la terza edizione della scuola estiva “Neo-Local Università di Sassari”. Mentre l’anno delle grandi celebrazioni per il 500esimo dalla morte di Leonardo da Vinci volge al termine, lo storico delle arti Brusatin torna ad Alghero per presentare il suo ultimo libro.



Il volume propone attraverso un racconto fortemente visuale un punto di osservazione molto originale sul maestro rinascimentale. Costruito con divertita sapienza attorno alle immagini dei ritratti, di Leonardo come di molti suoi contemporanei, il libro di Manlio Brusatin fa perno (tra mille micro-storie, come è nel suo stile) sull'enigma del vero volto di un italiano universalmente noto. L'immagine di Leonardo, il suo ritratto che tutti hanno in mente non è che un'ipotesi "costruita". Infatti, come il volume descrive in dettaglio, l'aspetto di Leonardo (con o senza cappello) è cambiato molte volte nel tempo: è una finzione che segue gli scherzi e le aspettative della Storia.