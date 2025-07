S.A. 11:51 Il nuovo libro di Elvira Serra ad Alghero La giornalista e scrittrice Elvira Serra sarà ad Alghero ospite della sezione estiva del festival Dall´altra parte del mare per un momento dedicato al suo nuovo romanzo Le Voci di Via del Silenzi. Appuntamento martedì 8 luglio



ALGHERO - Martedì 08 luglio la giornalista e scrittrice Elvira Serra sarà ad Alghero ospite della sezione estiva del festival Dall'altra parte del mare per un momento dedicato al suo nuovo romanzo Le Voci di Via del Silenzio (Solferino). A dialogare con l'autrice ci sarà Elias Vacca. L'appuntamento è per le ore 21,00 nello spazio all'aperto della libreria Cyrano. Elvira Serra, nata a Nuoro nel 1972, è una firma del «Corriere della Sera», dove si occupa di cronaca e costume, intervista grandi personaggi e cura la rubrica Polaroid. Scrive anche sul blog «La ventisettesima ora» e collabora con i settimanali «Diva e Donna» e «Oggi». Con Solferino ha pubblicato Le stelle di Capo Gelsomino (2019), Tutto da vivere (2021) e la riedizione del bestseller L’Altra (2024).