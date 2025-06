S.A. 12:42 Dall´altra parte del mare: tre incontri sulle donne Seconda giornata del festival letterario Dall’altra parte del mare, venerdì 27 giugno. Tre incontri che fotograno i nostri giorni attraverso il tema delle pressioni sociali sulle donne, il ruolo della memoria storica e del ricordo personale e collettivo, e l’eredità dei grandi scrittori che hanno rivoluzionato la letteratura mondiale



ALGHERO - La seconda giornata del festival letterario Dall’altra parte del mare, venerdì 27 giugno, inizia alle 19 in piazza Sulis ad Alghero con gli incontri con Susana Martín Gijón e Imma Monsó, due delle più lette, tradotte e premiate scrittrici in lingua, rispettivamente, spagnola e catalana, e prosegue alle 21 a Lo Quarter con un affabulatore d’eccezione, Roberto Mercadini, che rievoca la potenza e il fascino del capolavoro di Herman Melville nello spettacolo “Moby Dick (Sebbene molti abbiano tentato)”. Tre incontri che fotograno i nostri giorni attraverso il tema delle pressioni sociali sulle donne, il ruolo della memoria storica e del ricordo personale e collettivo, e l’eredità dei grandi scrittori che hanno rivoluzionato la letteratura mondiale.



Susana Martín Gijón è nata a Siviglia, è una giurista specializzata in relazioni internazionali e diritti umani e una maestra riconosciuta della novela negra spagnola. Durante l’Aperitivo in Giallo in collaborazione con le Tenute Sella &Mosca, conversa con Elias Mandreu del suo ultimo romanzo, “Progenie” (Ponte alle Grazie), in cui si intrecciano maternità, violenza e pressioni sulle donne all’interno di un caso intricato affidato alle indagini e all’intuito della vice ispettrice Camino Vargas. Al termine dell’incontro si brinda con un calice di Cala Reale delle Tenute Sella&Mosca.



Dopo un interludio musicale dell’Istituto “G. Verdi” di Alghero, la scrittrice catalana di Lleida Imma Monsó, collaboratrice di testate prestigiose come El Pais e La Vanguardia e autrice di romanzi per adulti e per ragazzi premiati con importanti riconoscimenti, dialoga con Joan Adell e Raffaele Sari di “La maestra e la bestia” (Feltrinelli), un romanzo di formazione travolgente e ironico, che ha vinto il Premio Joaquim Amat-Piniella per il miglior romanzo in lingua catalana. Attraverso la vicenda della protagonista, Severina, che all’inizio del libro è una giovane maestra di un paesino dei Pirenei, il libro ripercorre la storia della Spagna dagli anni più bui del franchismo alla transizione democratica vitalista e allegra, per riscattare la memoria storica e ottenere giustizia per i vinti della guerra civile. Lincontro è in collaborazione con la Generalitat de Catalunya.



La serata continua a Lo Quarter (21:30) con Roberto Mercadini, un narratore, poeta e divulgatore trascinante ed enciclopedico, amato da un pubblico trasversale, che lo segue nei teatri, sul web e in Tv, dove per più stagioni è stato ospite fisso di Geppi Cucciari nella trasmissione di Rai 3 “Splendida cornice”. Al pubblico del festival Mercadini propone “Moby Dick”, un’avvincente narrazione teatrale, di cui è autore, regista e interprete e che nasce dalla sua ammirazione, stupore e perfino sgomento di fronte al capolavoro di Herman Melville, uno dei libri più affascinanti, avventurosi e inclassificabili della letteratura mondiale (prenotazioni e biglietti: Mailticket - Dall'altra parte del mare 2025). La 12ª edizione del festival letterario internazionale Dall’altra parte del mare è curato da Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona dell’Associazione Itinerandia in collaborazione con la Libreria Cyrano e il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero, della Camera di Commercio di Sassari (Network “Salude & Trigu”), e dei Comuni di Alghero e Putifigari.