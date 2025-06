Cor 10:47 Marco Giordo fa rivivere cinque decadi di rally Presentazione del libro “Da Alen a Loeb, da Ogier a Zanini” di Marco Giordo ad Alghero: mercoledì 2 luglio 2025 alle ore 20.00 presso Villa Mosca (Via Gramsci-Alghero)



alghero - L’Automobile Club di Sassari, l’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia e la casa editrice Carlo Delfino Editore sono lieti di invitare il pubblico alla presentazione del libro di Marco Giordo “Da Alen a Loeb, da Ogier a Zanini – 5 decadi di rally vissute a bordo speciale”, che si terrà ad Alghero mercoledì 2 luglio 2025 alle ore 20.00 presso Villa Mosca (Via Gramsci-Alghero).



Il volume, edito da Carlo Delfino, è stato recentemente presentato anche a Sassari presso il Centro Martini ed è impreziosito dalla prefazione del pluricampione del mondo Sébastien Ogier. In 192 pagine, il giornalista Marco Giordo, storico inviato di AutoSprint, racconta la sua esperienza in oltre 250 rally del Campionato del Mondo, ripercorrendo attraverso interviste e ricordi personali la carriera di 38 grandi protagonisti della disciplina, tra cui Markku Alen, Miki Biasion, Carlos Sainz, Colin McRae, Juha Kankkunen, Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Jorge Recalde, Walter Röhrl, Henri Toivonen, e molti altri.



Un’attenzione particolare è dedicata a due figure simboliche: il navigatore sardo Nicola Imperio, e il grande campione catalano Antonio Zanini, ospite d’onore della serata. Zanini, terzo classificato al Rally di Montecarlo del 1977 con la Seat 124, campione europeo nel 1980 con la Porsche dei fratelli Almeras, e dieci volte campione spagnolo, sarà presente ad Alghero per dialogare con l’autore.



Durante l’incontro interverranno: Marco Giordo, autore del libro; Antonio Zanini, campione catalano di rally; Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell’Automobile Club di Sassari e di ACI Sport. Modera l’incontro: Gustau Navarro Barba, direttore dell’Ufficio della Generalitat de Catalunya a l’Alguer. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di automobilismo sportivo, per rivivere cinque decadi di rally attraverso il racconto diretto di uno dei maggiori cronisti del settore.