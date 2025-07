S.A. 9:00 Al Quarter su il sipario con Aldo Cazzullo e Moni Ovadia Quattro titoli in cartellone dal 4 luglio al 31 agosto d Alghero per il cartellone di Alghero Estate con Ceda in omaggio a Sergio Atzeni



ALGHERO - Omaggio a Sergio Atzeni per il cartellone di Alghero Estate 2025, la rassegna organizzata dal CeDAC Sardegna sulla Riviera del Corallo, che spazia tra le storie della Bibbia e il mito di Antigone, fino a un progetto multimediale ispirato ai “giganti” di Mont'e Prama e alle culture del Mediterraneo, realizzata con il patrocinio del Comune di Alghero e il sostegno della Fondazione Alghero e con il patrocinio e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e del MiC / Ministero della Cultura e il contributo della Fondazione di Sardegna. Quattro titoli in cartellone dal 4 luglio al 31 agosto nello spazio en plein air del complesso architettonico de Lo Quarter, con protagonisti del calibro di Moni Ovadia e Aldo Cazzullo alle prese con “Il romanzo della Bibbia”, un attore poliedrico come Valerio Aprea che porta in scena “I Sogni della Città Bianca” e Gavino Murgia che (re)inventa “L'Arte dei Giganti” mentre Gabriele Vacis, uno dei più importanti registi teatrali italiani, firma una originale rilettura del dramma di Sofocle.



Una programmazione interessante e variegata che avvicina i grandi capolavori della storia della letteratura e del teatro alla narrativa contemporanea, per immergersi nelle suggestioni visive e sonore di un'opera che parte dai guerrieri di pietra, riportati alla luce cinquant'anni fa nel territorio di Cabras, per intrecciare le voci delle launeddas e il ritmo delle percussioni, tra echi ancestrali, jazz e elettronica. Nel cuore della città catalana – venerdì 4 luglio alle 21.30 – va in scena “Il romanzo della Bibbia” (produzione Corvino Produzioni – CTB / Centro Teatrale Bresciano), un appassionato e coinvolgente viaggio attraverso i testi sacri fondamentali per le tre religioni monoteiste in compagnia del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e dell'attore e cantante, drammaturgo e regista Moni Ovadia, sulle note del violino di Michele Gazich, per riscoprire vicende e personaggi emblematici della cultura occidentale (e non solo).



Una narrazione affascinante incentrata sulle figure e le storie dell'Antico Testamento, dalla Creazione alla distruzione di Sodoma e Gomorra, da Adamo e Eva nel Giardino dell'Eden al diluvio universale con la costruzione dell’Arca di Noè, dal patriarca Abramo e la ricerca della terra promessa «fino alla profezia di Isaia che preannuncia e lascia intravedere l’arrivo del Messia». Ne “Il romanzo della Bibbia”, Aldo Cazzullo sfoglia idealmente alcune delle pagine più significative di un'opera monumentale, in un recital impreziosito dalle letture e dai canti ma anche dagli interventi di Moni Ovadia, profondo conoscitore della cultura ebraica, sulla colonna sonora eseguita dal vivo dal cantautore e violinista Michele Gazich, tra melodie sacre e profane.