Condividi | Red 20:04 Ad Alghero, il rombo dei motori è già alto in vista della 58esima edizione della classicissima manifestazione automobilistica. Mercoledì mattina, a Porta Terra, è in programma la conferenza stampa per la presentazione ufficiale della cronoscalata Mercoledì si svela l´Alghero-Scala Piccada



ALGHERO - Si terrà mercoledì 25 settembre, alle 11, negli uffici comunali di Porta Terra, la conferenza stampa di presentazione della 58esima edizione della cronoscalata Alghero–Scala Piccada. Per Alghero e per il territorio si tratta di un appuntamento straordinario, sia dal punto di vista sportivo, sia turistico.



Quella lungo i tornanti che dalla città puntano verso La Siesta è una gara storica, una delle più longeve e blasonate dell’Isola, e da qualche anno è stata rilanciata dall'Aci Sassari fino al punto da essere accreditata tra le prove del Trofeo italiano velocità montagna nord e sud. Un accreditamento che restituisce importanza alla manifestazione anche sul piano extra-agonistico, attestandosi come appuntamento di richiamo, capace di allungare la stagione turistica e di proporsi come vetrina per le eccellenze della Riviera del corallo.



A raccontare gli aspetti agonistici della gara ed a descriverne l’importanza sul piano promozionale saranno il presidente dell'Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio, il sindaco di Alghero Mario Conoci, gli assessori comunali dello Sport Maria Grazia Salaris e del Turismo Marco Di Gangi, il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu, il direttore di gara Fabrizio Fondacci ed il direttore dell'Aci Sassari Alberto Marrone. Interverranno anche i rappresentanti della Regione autonoma della Sardegna. Commenti ALGHERO - Si terrà mercoledì 25 settembre, alle 11, negli uffici comunali di Porta Terra, la conferenza stampa di presentazione della 58esima edizione della cronoscalata Alghero–Scala Piccada. Per Alghero e per il territorio si tratta di un appuntamento straordinario, sia dal punto di vista sportivo, sia turistico.Quella lungo i tornanti che dalla città puntano verso La Siesta è una gara storica, una delle più longeve e blasonate dell’Isola, e da qualche anno è stata rilanciata dall'Aci Sassari fino al punto da essere accreditata tra le prove del Trofeo italiano velocità montagna nord e sud. Un accreditamento che restituisce importanza alla manifestazione anche sul piano extra-agonistico, attestandosi come appuntamento di richiamo, capace di allungare la stagione turistica e di proporsi come vetrina per le eccellenze della Riviera del corallo.A raccontare gli aspetti agonistici della gara ed a descriverne l’importanza sul piano promozionale saranno il presidente dell'Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio, il sindaco di Alghero Mario Conoci, gli assessori comunali dello Sport Maria Grazia Salaris e del Turismo Marco Di Gangi, il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu, il direttore di gara Fabrizio Fondacci ed il direttore dell'Aci Sassari Alberto Marrone. Interverranno anche i rappresentanti della Regione autonoma della Sardegna.