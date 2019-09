Condividi | Cor 22:20 Dopo le conferme per i voli su Berlino e Bruxelles arriva la novità assoluta Ryanair che pre-carica sul sistema di prenotazione il collegamento con l´Austria da marzo 2020 Novità summer l´Alghero-Vienna



ALGHERO - Prima novità sul versante Ryanair in arrivo dal Riviera del Corallo. Si tratta del collegamento operativo per la summer 2020 con base a Vienna. Due voli settimanali dal 29 marzo, il mercoledì e la domenica. Con la winter alle porte, rimangono le incognite sul network da Alghero, ma qualcosa pare comunque muoversi.



L'Alghero-Vienna, pre-caricato sul sistema di prenotazione, segue le conferme su Berlino e Bruxelles portando a tre le rotte internazionali programmate dalla irlandese su Alghero. L'anticipazione arriva dal blog di settore, Sardegna in Volo. Il collegamento sarà operato in partnership dalla controllata Lauda.



In attesa di nuove conferme per le tratte su Francoforte, Memmingen, Stoccarda e Londra Stansted, la programmazione definitiva si completerà infatti nei prossimi giorni, l'avvio del nuovo collegamento con l'Austria lascia ben sperare circa il potenziamento dell'aerostazione. In campo ci sarebbero anche i finanziamenti deliberati dalla Rete metropolitana sulla mobilità ed i trasporti nel nord-ovest dell'isola ancora arenati nell'assessorato competente. Commenti ALGHERO - Prima novità sul versante Ryanair in arrivo dal Riviera del Corallo. Si tratta del collegamento operativo per la summer 2020 con base a Vienna. Due voli settimanali dal 29 marzo, il mercoledì e la domenica. Con laalle porte, rimangono le incognite sul network da Alghero, ma qualcosa pare comunque muoversi.L'Alghero-Vienna, pre-caricato sul sistema di prenotazione, segue le conferme su Berlino e Bruxelles portando a tre le rotte internazionali programmate dalla irlandese su Alghero. L'anticipazione arriva daldi settore,. Il collegamento sarà operato in partnership dalla controllata Lauda.In attesa di nuove conferme per le tratte su Francoforte, Memmingen, Stoccarda e Londra Stansted, la programmazione definitiva si completerà infatti nei prossimi giorni, l'avvio del nuovo collegamento con l'Austria lascia ben sperare circa il potenziamento dell'aerostazione. In campo ci sarebbero anche i finanziamenti deliberati dalla Rete metropolitana sulla mobilità ed i trasporti nel nord-ovest dell'isola ancora arenati nell'assessorato competente.