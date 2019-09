video Condividi | S.O. 9:29 Vaccaro in pista: sport volano turistico



Di ritorno dalla fiera di Calella in Catalogna, l´assessora allo Sviluppo economico, Giorgia Vaccaro, già al lavoro per la migliore organizzazione della 58esima edizione dell´Alghero-Scala Piccada, in programma nei tornanti tra Alghero e Villanova Monteleone nel weekend. «Queste manifestazioni fanno del bene alla città, il turismo sportivo può essere un volano anche nei mesi bui» ha detto in occasione della conferenza stampa di presentazione della manifestazione automobilistica.