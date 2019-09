28/9/2019 Wrc tra Alghero e Olbia: 4-7 giugno La Fia ha reso noto il calendario del Campionato del mondo rally 2020. Il Rally Italia Sardegna sarà la settima delle quattordici tappe del Mondiale e si correrà da giovedì 4 a domenica 7 giugno. Ancora bocche cucite in Aci per quanto riguarda la città che ospiterà il quartier generale e la premiazione della gara, con Alghero, ancora in pole position, ma sempre più insidiata da Olbia