video Condividi | Cor 12:48 Missione a Calella: parla l´Amministrazione



«Non vorremmo che l´impegno che è stato posto da tutti coloro che hanno partecipato all´organizzazione della fiera fosse messo in secondo piano». Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, taglia corto sulle polemiche scoppiate all´indomani della partecipazione alla Fiera di Calella. Confermata l´assenza di una qualsivoglia manifestazione d´interesse rivolta alle aziende, a causa del poco tempo a disposizione per l´organizzazione. Così l´assessore Giorgia vaccaro invita gli imprenditori delusi ad andare in ufficio a sant´Anna. Marco Di Gangi invece, sottolinea il grande ritorno d´immagine dell´operazione a costi decisamente ridotti: circa 16mila euro per 54 espositori. Su Alguer.it alcuni stralci della conferenza stampa di Porta Terra. Commenti «Non vorremmo che l´impegno che è stato posto da tutti coloro che hanno partecipato all´organizzazione della fiera fosse messo in secondo piano». Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, taglia corto sulle polemiche scoppiate all´indomani della partecipazione alla Fiera di Calella. Confermata l´assenza di una qualsivoglia manifestazione d´interesse rivolta alle aziende, a causa del poco tempo a disposizione per l´organizzazione. Così l´assessore Giorgia vaccaro invita gli imprenditori delusi ad andare in ufficio a sant´Anna. Marco Di Gangi invece, sottolinea il grande ritorno d´immagine dell´operazione a costi decisamente ridotti: circa 16mila euro per 54 espositori. Sualcuni stralci della conferenza stampa di Porta Terra. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv