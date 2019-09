Condividi | Red 17:21 Il Settore comunale Ambiente e verde pubblico ha organizzato un ricco calendario di appuntamenti di informazione e sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e sui temi della sostenibilità ambientale, coinvolgendo esperti, appassionati e quanti vorranno partecipare A Sassari, ottobre mese della sostenibilità ambientale



SASSARI - Il Comune di Sassari, Settore Ambiente e verde pubblico, per ottobre ha organizzato un ricco calendario di appuntamenti di informazione e sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e sui temi della sostenibilità ambientale, coinvolgendo esperti, appassionati e quanti vorranno partecipare. Si inizierà mercoledì 2 ottobre, con il Progetto “Sushi” (Sustainable historical district), finanziato dalla Climate–Kic, il cui soggetto responsabile è il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici) e di cui il Comune è partner. Il progetto affronta le sfide comuni già individuate nei quartieri storici di sei città (Lisbona, Valletta, Savona, Ptuj, Nicosia e Sassari) di cinque Paesi mediterranei dell'Unione europea, per cambiare, in un quadro condiviso, i loro quartieri storici in quartieri più sostenibili, resistenti al clima ed inclusivi, attraverso soluzioni integrate innovative e cambiamenti sociali.



Mercoledì e giovedì 3, si terrà il meeting tra i tecnici dei partner mentre, venerdì 4, alle 15.30, all'hotel Vittorio Emanuele, il convegno “Cambiamenti climatici e soluzioni verdi” sarà l'occasione per un confronto aperto a tutti per la promozione di soluzioni sostenibili nel centro di Sassari. Tra il 2019 ed il 2020, il centro storico di Sassari sarà coinvolto in un percorso partecipativo per identificare e sviluppare soluzioni integrate per ripensare e ristrutturare le aree verdi nel suo centro storico ed i relativi servizi. Nella sala Mimosa dell'hotel, saranno presentate le finalità del progetto e le sue modalità di sviluppo, e inizierà il percorso di coinvolgimento per co-disegnare e promuovere soluzioni sostenibili in ambiente urbano. Sempre giovedì, si terrà il convegno “L'antico orto botanico della città di Sassari–il progetto Giardino della memoria”, organizzato dal comitato Ambiente Sassari, in collaborazione con l'Università degli studi di Sassari e l'Ance, e patrocinato dal Comune di Sassari. Dalle 16.30, a Villa Mimosa, l'incontro sarà l'occasione per conoscere il progetto “Giardino della memoria”, che nasce per iniziativa del comitato Ambiente per riportare all'attenzione delle comunità e delle Istituzioni locali l'importanza di un angolo della città di grande pregio storico ed ambientale attualmente in grave stato di degrado.



