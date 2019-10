Condividi | Cor 12:20 Incognita Stoccarda e Barcellona (Girona) sarà solo invernale. Oltre all´Alghero-Vienna, nessun altra novità, per ora, dall´aeroporto di Alghero per la summer 2020 rilasciata ufficialmente in queste ore dalla compagnia irlandese low cost: 7 internazionali e 3 nazionali Ecco la summer 2020 Ryanair da Alghero



ALGHERO - 7 collegamenti internazionali (che potrebbero diventare 8) e 3 nazionali. Una sola novità rispetto al 2019, l'Alghero-Vienna operato in partnership con la controllata Lauda, in servizio dal 29 marzo al 18 ottobre e già in vendita. Rimane l'incognita per l'Alghero-Stoccarda, unica tratta attualmente congelata e non ancora in vendita sul circuito.



E' la summer 2020 ufficiale dall'aeroporto di Alghero della Ryanair, rilasciata in queste ore dalla compagnia irlandese. Programmazione non definitiva e per tutto il mese di ottobre e le primissime settimane di novembre suscettibile di leggere modifiche. Rimangono tre le rotte interne estive, attive anche in inverno su Pisa, Bergamo e Bologna.



Confermate le tratte Alghero-Bruxelles dal 29 marzo al 22 ottobre 2020 (il giovedì e la domenica), l'Alghero-Berlino Tegel (martedì e venerdì) dal 31 marzo al 31 ottobre 2020, entrambe bisettimanali. Partirà il 31 marzo l'Alghero-Londra Stansted e sarà operativo con tre voli settimanali (martedì, giovedì e sabato) fino al 24 ottobre.



Il 29 marzo 2020 via anche all'Alghero-Memmingen, bisettimanale il mercoledì e la domenica, e all'Alghero-Francoforte (giovedì e domenica). Confermata l'operatività annuale per l'Alghero-Bratislava con due collegamenti il martedì e sabato, mentre per l'Alghero-Girona è confermata la sola attività dal 29 ottobre 2019 al 28 marzo 2020. Commenti ALGHERO - 7 collegamenti internazionali (che potrebbero diventare 8) e 3 nazionali. Una sola novità rispetto al 2019, l'operato in partnership con la controllata, in servizio dal 29 marzo al 18 ottobre e già in vendita. Rimane l'incognita per l', unica tratta attualmente congelata e non ancora in vendita sul circuito.E' la summer 2020 ufficiale dall'aeroporto di Alghero della Ryanair, rilasciata in queste ore dalla compagnia irlandese. Programmazione non definitiva e per tutto il mese di ottobre e le primissime settimane di novembre suscettibile di leggere modifiche. Rimangono tre le rotte interne estive, attive anche in inverno suConfermate le trattedal 29 marzo al 22 ottobre 2020 (il giovedì e la domenica), l'(martedì e venerdì) dal 31 marzo al 31 ottobre 2020, entrambe bisettimanali. Partirà il 31 marzo l'e sarà operativo con tre voli settimanali (martedì, giovedì e sabato) fino al 24 ottobre.Il 29 marzo 2020 via anche all', bisettimanale il mercoledì e la domenica, e all'(giovedì e domenica). Confermata l'operatività annuale per l'con due collegamenti il martedì e sabato, mentre per l'è confermata la sola attività dal 29 ottobre 2019 al 28 marzo 2020.