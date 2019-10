Condividi | Red 12:29 Sabato pomeriggio, al Ceas Lago Baratz, è in programma un nuovo appuntamento dedicato alla creatività. Nella struttura comunale in Via dei Fenicotteri 25, si terrà l´incontro gratuito destinato ad adulti e famiglie, ragazzi e insegnanti, “Sabato al Ceas si ricicla” A Baratz, nuova vita per i vecchi libri



SASSARI - Sabato 5 ottobre, al Ceas Lago Baratz, è in programma un nuovo appuntamento dedicato alla creatività. Dalle 16 alle 18, nella struttura comunale in Via dei Fenicotteri 25, si terrà l'incontro gratuito destinato ad adulti e famiglie, ragazzi e insegnanti, “Sabato al Ceas si ricicla”. L'iniziativa ha l’intento, coerente con i principi della sostenibilità e critico verso la cultura dello spreco, di fermare il gesto del “buttare”, attribuendo al rifiuto ancora una sua utilità.



Ad una breve introduzione teorica, seguirà il laboratorio di manipolazione creativa, dove con forbici, colla, matite, pagine di riviste e quotidiani ciascuno potrà mettere in gioco la propria sensibilità e fantasia. Le parole e le immagini della carta stampata destinata al cassonetto contengono ancora un loro potenziale comunicativo, e questa volta i partecipanti all'incontro non saranno i destinatari passivi del messaggio, ma con un personale riutilizzo creativo potranno far diventare quelle immagini, quelle parole, le loro immagini e le loro parole.



L'iniziativa si inserisce nel calendario di eventi programmati dal Comune di Sassari ad ottobre per la sensibilizzazione ai temi ambientali ed ai cambiamenti climatici. Sabato al Ceas si ricicla ha un numero limitato di posti. Per prenotarsi o avere ulteriori informazioni, è possibile telefonare ai numeri 079/533097 (Ceas Lago Baratz) o 347/6791906 (Paola), o inviare una e-mail all'indirizzo web ceas.baratz@comune.sassari.it.