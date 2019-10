Condividi | A.S. 12:00 Annunciati tre nuovi voli. Come accaduto qualche anno fa ad Alghero, l´aeroporto siciliano con la chiusura della base irlandese era andato progressivamente in calo, ed oggi conta pochissimi voli all´attivo Ryanair ripunta sul Birgi di Trapani



ALGHERO - Ryanair ritorna a volare sull’aeroporto di Trapani. Tre le rotte che verranno attivate a partire dal mese di marzo del 2020, ma in Sicilia la speranza è che la ripresa della low cost sull’Aeroporto Birgi possa portare altri collegamenti a sostegno del traffico incoming.



I voli già in vendita sul network sono in direzione di Milano (Bergamo), Bologna e Praga. La conferma arriva all'indomani dell'incontro a Dublibo tra il nuovo presidente di Airgest (società di gestione dell’aeroporto), Salvatore Ombra, e David O’Brien, Chief Commercial Officer, e Gary Butler altro responsabile commerciali della compagnia aerea Ryanair, alla presenza del direttore generale di Airgest, Michele Bufo.



La storia dell'Aeroporto Birgi con la compagnia low cost, fatte le dovute proporzioni in termini di passeggeri, ha numerose similitudini col Riviera del Corallo. Come accaduto qualche anno fa ad Alghero, infatti, l'aeroporto siciliano con la chiusura della base irlandese era andato progressivamente in calo, ed oggi conta pochissimi voli all'attivo. Commenti ALGHERO - Ryanair ritorna a volare sull’aeroporto di Trapani. Tre le rotte che verranno attivate a partire dal mese di marzo del 2020, ma in Sicilia la speranza è che la ripresa della low cost sull’Aeroporto Birgi possa portare altri collegamenti a sostegno del traffico incoming.I voli già in vendita sul network sono in direzione di Milano (Bergamo), Bologna e Praga. La conferma arriva all'indomani dell'incontro a Dublibo tra il nuovo presidente di Airgest (società di gestione dell’aeroporto), Salvatore Ombra, e David O’Brien, Chief Commercial Officer, e Gary Butler altro responsabile commerciali della compagnia aerea Ryanair, alla presenza del direttore generale di Airgest, Michele Bufo.La storia dell'Aeroporto Birgi con la compagnia low cost, fatte le dovute proporzioni in termini di passeggeri, ha numerose similitudini col Riviera del Corallo. Come accaduto qualche anno fa ad Alghero, infatti, l'aeroporto siciliano con la chiusura della base irlandese era andato progressivamente in calo, ed oggi conta pochissimi voli all'attivo.