Porto Torres: pesca illegale di calamari

PORTO TORRES - Nella notte tra martedì e mercoledì, gli uomini della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Porto Torres hanno sorpreso due persone che stavano pescando calamari, a bordo di una barca, utilizzando fonti luminose (tipo di pratica vietata dalle leggi vigenti). La motovedetta è intervenuta a circa 6miglia dal porto.



A quel punto, i militari hanno sequestrato le attrezzature ed il pescato (circa 5 chilogrammi di calamari, due canne da pesca una potente lampada con generatore di corrente annesso). Inoltre, il conduttore del natante ha ricevuto una sanzione amministrativa di mille euro.



Il pescato sequestrato è stato quindi analizzato dal Servizio Veterinario dell'Asl di Sassari e, vista l'idoneità al consumo umano, è stato donato al Centro di accoglienza "Don Graziano Montoni" di Sassari. Come annunciato dal comandante della Capitaneria di Porto Torres, capitano di Fregata Gianluca Oliveti, i controlli proseguiranno in modo regolare.