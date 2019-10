Condividi | Red 18:26 Christian Mulas non ci sta e risponde a muso duro all´accusa di “bufala sul PalaCongressi” dichiarata ieri a mezzo stampa dai consiglieri comunali d´Opposizione. «Del Dmo non sapevano nulla ieri e non sanno nulla oggi», sostiene il capogruppo di Fratelli d´Italia «Dmo, Esposito e Bruno esilaranti»



ALGHERO - «Sentire Gabriella Esposito e Bruno parlare di turismo ad Alghero è sorprendente, quasi esilarante! Ci vuole coraggio (qualcuno lo definirebbe diversamente, assimilando la faccia ad un’altra parte anatomica dove batte di rado il sole) solo a nominare la parola “turismo”, dopo averla materialmente cancellata dalla struttura comunale. Avesse parlato, e anche talvolta agito, per il turismo ad Alghero sarebbe stato già un grande risultato rispetto al nulla cosmico».



Christian Mulas non ci sta e risponde a muso duro all'accusa di “bufala sul PalaCongressi” dichiarata ieri (martedì) a mezzo stampa dai consiglieri comunali d'Opposizione



«Chiedono un moto di protesta contro la decisione dell'assessore Chessa. Ci chiediamo, ma è una domanda retorica, dov'erano quando l'assessore al Turismo della loro area politica smantellava l'aeroporto di Alghero facendo piombare la città e il territorio nella più grave delle crisi economiche e soprattutto ci chiediamo dove è come si sia caratterizzato il loro governo del turismo. Stiano sereni e, dopo qualche altra massiccia dose di bicarbonato per digerire la bruciante sconfitta che sembrano non aver ancora superato, si mettano a fare un’opposizione credibile e propositiva. I primi a guadagnarci in credibilità sarebbero proprio loro», conclude Mulas.



«Oggi – prosegue il capogruppo di Fratelli d'Italia - Bruno ed Esposito esprimono rammarico per la scelta di cancellare la Dmo regionale, di cui si sono totalmente disinteressati quando l'assessore Esposito "giocava" nella Giunta Bruno. Non facciano ora i bacchettoni: probabilmente, del Dmo non sapevano nulla ieri e non sanno nulla oggi».

Nella foto: Christian Mulas