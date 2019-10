Condividi | Red 14:39 Nella notte tra mercoledì e giovedì, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato tre persone in flagranza di reato (un sassarese, un nuorese ed un corso) alla guida di un Suv di grossa cilindrata proveniente da Padru Forzano posto di blocco: tre arresti



OLBIA – Nella notte tra mercoledì e giovedì, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato tre persone in flagranza di reato (un sassarese, un nuorese ed un corso) alla guida di un Suv di grossa cilindrata proveniente da Padru. L’auto, dopo aver forzato il posto di controllo dei militari, fuggendo ad alta velocità, è stata inseguita e fermata alle porte di Olbia, vicino all’aeroporto, grazie all’intervento coordinato delle altre pattuglie in servizio sul territorio.



I tre hanno reagito tentando di opporre resistenza ai successivi controlli ed al sequestro del veicolo, ma la loro azione è stata prontamente interrotta dai numerosi militari intervenuti a supporto. Questo non ha impedito loro di continuare ad inveire e minacciare gli operatori.



Il guidatore, tra l'altro, viaggiava senza documenti ed in evidente stato di ebbrezza. L'intervento dei Carabinieri è stato risolutivo, consentendo di evitare ulteriore pericolo per la pubblica incolumità. I tre sono stati arrestati e posti a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio.