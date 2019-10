Condividi | Red 8:16 I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato due nigeriani, nel corso di un’attività finalizzata a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti. I due esercitavano l’attività illecita in un appartamento, dove, pressoché indisturbati, ricevevano i compratori Olbia: arrestati due pusher



OLBIA - I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato due nigeriani, nel corso di un’attività finalizzata a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti. I due esercitavano l’attività illecita in un appartamento, dove, pressoché indisturbati, ricevevano i compratori. Il via vai non è passato inosservato ai militari dell’Arma che, al momento opportuno, hanno fatto irruzione fermando i due pusher.



Nell’immobile, oltre al materiale per il confezionamento e denaro contante probabile provento del traffico, sono state trovate sostanze di diverso tipo, non solo la richiestissima marijuana, ma anche eroina e cocaina, in più di venti dosi già preconfezionate e pronte per essere smerciate. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre gli arrestati sono stati condotti nella Casa circondariale di Nuchis.



Il bilancio dell'attività di prevenzione ha complessivamente portato alla denuncia di diciassette persone per guida in stato di ebbrezza (più altre due risultate positive all'alcool test, ma al di sotto della soglia dell'illecito penale), al sequestro di 40grammi di marijuana, oltre alla denuncia di dodici persone per porto di armi da taglio o altre armi improprie (mazze da baseball e roncole). Nell'ambito dei frequenti controlli vicino alle scuole, invece, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di 10grammi di canapa indiana e segnalato all'autorità amministrativa un neomaggiorenne per assunzione di sostanze stupefacenti.