Sogeaal: 10 voli per la winter da Alghero

ALGHERO - Girona (Ryanair 3 volte alla settimana), Bologna (Ryanair 5 volte alla settimana), Bratislava (Ryanair 2 volte alla settimana), Bergamo (Ryanair 5 volte alla settimana) e Pisa (Ryanair 3 volte alla settimana). Alitalia conferma le due rotte in continuità territoriale su Milano Linate (14 volte alla settimana) e Roma Fiumicino (21 volte alla settimana). easyJet vola per Londra Luton 2 volte alla settimana e Wizz Air collega Bucarest una volta alla settimana. Infine l'Alghero-Torino con Blue Air due volte alla settimana.



E' la winter definitiva 2019-2020 dall'aeroporto Riviera del corallo di Alghero presentata dalla Sogeaal, la società di gestione dello scalo controllata dalla F2i. Le novità rispetto allo scorso inverno riguardano principalmente il vettore irlandese con il collegamento su Girona e l’estensione anche al periodo freddo della rotta già operata nel periodo estivo, da e per Bratislava. A queste si aggiunge l’incremento di frequenze su due destinazioni invernali storiche come Bologna e Pisa, per le quali l’offerta sarà potenziata rispettivamente a 5 e 3 volte alla settimana.



In sostanza, durante la stagione invernale il vettore Ryanair incrementerà il proprio impegno del 64% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, mentre l'offerta complessiva dello scalo algherese registrerà un incremento di oltre 55.000 posti disponibili, pari a quasi +15% rispetto alla Winter 2018-2019. «Un processo di crescita che sarà confermato anche durante la summer 2020» precisano dalla Sogeaal, dove si sottolinea l'ottimo trend registrato nel corso dei quattro mesi di picco estivo (giugno-settembre): 740 mila passeggeri, con un incremento di oltre 13.500 unità rispetto al medesimo periodo dell'esercizio 2018.