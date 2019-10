Condividi | S.O. 11:05 Tre italiani nei guai in due distinte operazioni messe a segno dalla Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Penitenziaria. Interventi a Gergei e Vallermosa, in provincia di Cagliari e Nuoro 8kg di marijuana: 3 arresti



NUOROR - Nell’ambito di una attività di Polizia Giudiziaria, la Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Penitenziaria (N.I.R. Cagliari) ha arrestato, in due distinte operazioni, tre italiani trovati in possesso di oltre 8 chilogrammi di marijuana. In località Vallermosa

(CA), all’interno di un ovile, sono stati sequestrati circa 4 etti di marijuana ed è stato tratto in arresto 41enne cagliaritano.



A Gergei (NU) invece, in un secondo ovile, sono stati rinvenuti, grazie all’impiego di unità cinofile, altri 8 chilogrammi di droga, abilmente occultati in una vasta area campestre e sono state arrestate altre

due persone: si tratta di un 35enne di Gergei e un 25enne di

Serri.



Gli arresti sono stati tutti convalidati dal Giudice per le indagini preliminari di Cagliari. Le attività di indagine hanno tratto origine da un'inchiesta sviluppata dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria (N.I.C.).