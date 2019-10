Condividi | A.S. 11:59 Sabato mattina il Consorzio Turistico Riviera del Corallo ha radunato tanti volontari che hanno lavorato per ripulire le cunette da ogni genere di rifiuti. Presente il sindaco insieme agli assessori Andrea Montis e Marco Di Gangi Incuria sulla Provinciale: operazione pulizia



ALGHERO - Sabato mattina il Consorzio Turistico Riviera del Corallo ha radunato tanti volontari che hanno lavorato per ripulire le cunette da ogni genere di rifiuti. «Un ringraziamento particolare al Consorzio e a tutti coloro che hanno partecipato a questa giornata ad alto senso di responsabilità».



«La strada di collegamento all’aeroporto è il primo impatto visivo che accoglie i turisti e in questi anni di degrado non ha certamente rappresentato un bel saluto di benvenuto» ha sottolineato il primo cittadino di Alghero in pettorina arancione sulla strada dimenticata dalla Provincia di Sassari. Il Sindaco Mario Conoci plaude all’iniziativa alla quale ha partecipato insieme agli assessori Andrea Montis, Marco Di Gangi, a diversi consiglieri comunali, agli imprenditori turistici, commercianti, pubblici esercenti, ai tanti volontari che hanno voluto contribuire a rendere migliore una parte del territorio molto importante.



