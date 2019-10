Condividi | Red 14:42 Questa mattina, il primo cittadino Ovidio Loi ha trovato sulle scale esterne di casa sua una busta contenente tre proiettili. Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha espresso la solidarietà della Giunta Intimidazione al sindaco di Ula Tirso



ULA TIRSO – Ennesima intimidazione per un amministratore sardo. Questa mattina (lunedì), il sindaco di Ula Tirso Ovidio Loi ha trovato sulle scale esterne di casa sua una busta contenente tre proiettili.



Amareggiato il primo cittadino, che ha annunciato che si confronterà con la sua Amministrazione per mettere meglio a fuoco la situazione. «Esprimo la mia solidarietà personale e quella di tutta la Giunta nei confronti del sindaco di Ula Tirso Ovidio Loi per l’atto intimidatorio subìto. Questi atti vili – dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas – non fermeranno il lavoro svolto onestamente dagli amministratori locali per le loro comunità. Sul piano istituzionale e morale continuerà la nostra battaglia, mia e di tutta la Giunta, affinché i rappresentanti dei cittadini possano avere maggiori tutele».



«Ancora una volta un amministratore locale è fatto oggetto di una grave azione volta a impaurire e creare un clima di paura. Esprimo vicinanza e solidarietà al sindaco di Ula Tirso Ovidio Loi. Mi auguro che i colpevoli siano presto individuati e condannati», ha commentato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.



