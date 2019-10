Condividi | Red 16:36 L’incontro di oggi, con il vicesindaco Giovanna Caria, «apre un dialogo con il direttore regionale Carmelo Rau per trovare soluzioni che consentano di evitare la chiusura degli uffici dell’Agenzia ad Alghero» Agenzia Entrate: Conoci a Cagliari



ALGHERO – Questa mattina (lunedì), il sindaco di Alghero Mario Conoci si è recato alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, a Cagliari. L’incontro, con il vicesindaco Giovanna Caria, apre un dialogo con il direttore regionale Carmelo Rau per trovare soluzioni che consentano di evitare la chiusura degli uffici dell’Agenzia delle entrate ad Alghero.



Il primo cittadino ha chiesto nei giorni scorsi un incontro urgente, non appena ricevuta la nota dell’Agenzia regionale, con la quale annunciava la cessazione dell’attività dello sportello di Alghero [LEGGI], «a seguito – secondo la motivazione della Direzione Generale - di mutate esigenze istituzionali ed organizzative». Conoci e Caria hanno esposto la prospettiva delle pesanti e negative conseguenze che una simile decisione comporterebbe per il territorio e per i contribuenti algheresi.



«L’apertura del dialogo, che proseguirà nei prossimi giorni con un altro incontro ad Alghero, consente all’Amministrazione comunale di intraprendere ogni iniziativa per non far cessare l’attività dell’Agenzia in città» si legge nella nota di Porta Terra. I cittadini aspettano risposte e soluzioni.



