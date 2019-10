Condividi | A.B. 19:04 Nella 35esima edizione della Marcialonga Marceddì-Terralba, vince Daniela Perinu, che anticipa sul traguardo le compagne di squadra Daniela Zedda e Francesca Masala Tripletta Alghero Marathon: il Master on the road è tuo



ALGHERO - Formidabile tripletta. Uno, due, tre. Una dietro l’altra: Daniela, Daniela e Francesca. Si trasforma in trionfo la trasferta oristanese dell’Alghero Marathon in occasione della 35esima edizione della Marcialonga Marceddì-Terralba, organizzata dall'Amatori Terralba, ultimo appuntamento delle undici tappe stagionali del “Master on the road 2019”. Qualcosa da destinare alla storia e custodire nello scrigno dei ricordi. Una fotografia che resterà per sempre scolpita nella memoria del sodalizio algherese.



Il podio è dominato dalle bluerunner algheresi. Daniela Perinu vince i 13,2chilometri della prova femminile davanti alle compagne di squadra Daniela Zedda e Francesca Masala. Il quadro è completato dal terzo posto di categoria per Monica Dessì (Sf45), 12esima assoluta. Il percorso, scorrevole e veloce, si è snodato lungo le strade di bonifica del territorio comunale di Arborea per giungere a Terralba. Alla luce di questi risultati, ed in attesa dell’ufficializzazione della Fidal regionale, la squadra femminile dell’Alghero Marathon ha vinto la classifica per società del Master on the road, imponendosi sulla Cagliari Atletica leggera, mentre Daniela Perinu (nove presenze su undici) ha vinto la classifica individuale femminile davanti a Leonarda Cantara (sette su undici) e Daniela Zedda (dieci su undici).



La formazione cagliaritana ha, invece, avuto la meglio in campo maschile, con una manciata di punti di vantaggio proprio sull’Alghero Marathon, che si è presentata a Terralba con otto portacolori per tentare il clamoroso sorpasso in classifica partendo da -25punti. Angelo Tiloca (Sm40) si è classificato al quinto posto assoluto, dietro Ortu, Pintore, Cannas e Curridori, ottenendo il terzo posto di categoria. Tra gli Sm45, settimo posto per Giuseppe Baffo e nono con Raffaele Piras. Folta presenza tra gli Sm50, con Giovanni Cherchi (ottavo), Luigi Ruiu (decimo), Giuseppe Picchedda (18esimo) e Bruno Eletti (19esimo). Quinto posto tra gli Sm70 per Palmiro Concas. Al vantaggio iniziale in classifica, Cagliari ha aggiunto i punti maturati dai suoi quattro atleti in gara alla Marceddì-Terralba. Per gli algheresi, resta il rammarico per aver sfiorato una storica doppietta, ma al contempo è forte la convinzione e la consapevolezza di aver dato lustro ad una nuova esperienza sportiva regionale, che ha visto gli atleti dell'Alghero Marathon salire sul podio per quarantasei volte con undici atleti. Spiccano le cinque vittorie e nove podi di Daniela Perinu, i tre successi di Daniela Zedda (otto podi) e Paola Pala (sei podi), nonché i sette podi totali di Angelo Tiloca. Da ricordare il titolo regionale sardo vinto in estate dalle ragazze.



In contemporanea alla Marceddì-Terralba, si è svolta la prima edizione dell'Ultramaratona di Roma, nata da un’idea del pluricampione mondiale Giorgio Calcaterra, con progetto ed organizzazione di Italia Marathon club. Oltre alla 50chilometri, si è corsa la 30 e la 10. Il tutto, dentro Villa Borghese. La prima parte era un giro di 5chilometri, con partenza e fine del giro in Via delle Magnolie, verso il Pincio, dalla quale poi scattava un circuito (cinque giri da 5chilometri scarsi lungo i saliscendi del parco) in gran parte su asfalto e piccola parte su sterrato e strade bianche. Ai 30chilometri, hanno preso parte Guido Rimini e Renato Cattogno, rispettivamente quarto e decimo tra gli Sm55, ed Antonella Sanna Diana settima assoluta e quarta tra le Sf45. Nella 10chilometri, quarto posto nella Sm60 per Rocco Iervolino. La stagione delle mezze maratone continuerà domenica 20 ottobre ad Assemini e proseguirà ad Uta (17 novembre), Cagliari (1 dicembre) ed Olbia (15 dicembre). A novembre, gli appuntamenti con le maratone di New York (3), Atene (10), Firenze (24) e Valencia del primo dicembre.



