Condividi | Cor 11:40 Dissequestro a Porticciolo per circa 2mila metri di terreno in area Sic disposto dal Tribunale del Riesame di Sassari. Il blitz della Forestale era scattato a settembre su una porzione di terreno della “Porticciolo srl”, nel comune di Alghero Porticciolo, sequestro annullato



ALGHERO - Il Tribunale del Riesame di Sassari ha annullato il provvedimento di sequestro eseguito dagli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della stazione di Alghero e disposto dalla Procura della Repubblica di Sassari su convalida del giudice delle indagini preliminari. Il blitz era scattato a settembre.



Si tratta di un’area boscata di circa 2mila metri quadrati in località Porticciolo, all'interno del Parco di Porto Conte, già sito d'interesse comunitario. Nel sito gli inquirenti contestavano l'esecuzione di «lavori di decespugliamento, taglio di piante di pino domestico, macchia mediterranea a lentisco, palma nana, ginepro e sradicamento di ceppaie», eseguiti in «difformità rispetto alle autorizzazioni rilasciate».



Nella giornata di lunedì i giudici del Riesame non hanno ritenuto valide le motivazioni alla base del provvedimento, ordinandone l'immediato dissequestro. Il terreno in questione, un'area particolarmente pregiata dal punto di vista paesaggistico, è in parte di proprietà della società “Porticciolo srl”, che nei terreni attigui gestisce un rinomato camping ed i servizi estivi sull'arenile. ALGHERO - Il Tribunale del Riesame di Sassari ha annullato il provvedimento di sequestro eseguito dagli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della stazione di Alghero e disposto dalla Procura della Repubblica di Sassari su convalida del giudice delle indagini preliminari. Il blitz era scattato a settembre.Si tratta di un’area boscata di circa 2mila metri quadrati in località Porticciolo, all'interno del Parco di Porto Conte, già sito d'interesse comunitario. Nel sito gli inquirenti contestavano l'esecuzione di «lavori di decespugliamento, taglio di piante di pino domestico, macchia mediterranea a lentisco, palma nana, ginepro e sradicamento di ceppaie», eseguiti in «difformità rispetto alle autorizzazioni rilasciate».Nella giornata di lunedì i giudici del Riesame non hanno ritenuto valide le motivazioni alla base del provvedimento, ordinandone l'immediato dissequestro. Il terreno in questione, un'area particolarmente pregiata dal punto di vista paesaggistico, è in parte di proprietà della società “Porticciolo srl”, che nei terreni attigui gestisce un rinomato camping ed i servizi estivi sull'arenile.