Marijuana ad Orosei: denunciato 18enne

OROSEI - Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. I militari della Stazione di Orosei hanno deferito in stato di libertà un 18enne, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



I Carabinieri, a conclusione di articolate indagini espletate anche attraverso vari servizi di osservazione, procedevano al controllo del giovane. Al termine delle operazioni di rito, i militari hanno rinvenuto 45grammi di marijuana.



Ora, i Carabinieri stanno lavorando per risalire a chi abbia ceduto ulteriori dosi e da chi si sia approvvigionato il giovane. Intanto, la droga trovata è stata sottoposta a sequestro.