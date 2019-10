Condividi | Red 13:06 Ieri, a nome di tutta l´Amministrazione comunale, il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus ha donato all´atleta Simone Vincenzo Piroddu una medaglia come riconoscimento al merito sportivo Piroddu premiato a Palazzo Ducale



SASSARI - Un ringraziamento per l'impegno e gli sforzi quotidiani per portare a Sassari riconoscimenti internazionali nella disciplina della lotta stile libero olimpica. È con questo spirito che il sindaco di Sassari Gian Vittorio Campus, a nome di tutta l'Amministrazione comunale, ieri (martedì) ha donato all'atleta Simone Vincenzo Piroddu una medaglia come riconoscimento al merito sportivo.



Subito dopo l'apertura dei lavori del Consiglio comunale, il presidente Maurilio Murru ha presentato all'Assemblea civica l'atleta illustrandone le ultime vittorie di quest'anno, tra cui le medaglie d'oro ai Campionati europei di Faenza ed all'Europeanyouth Olympic festival a Baku, in Azerbaijan. A questi, si aggiungono, sempre nell'ultimo anno, i tre titoli italiani, di cui due nella lotta stile libero ed uno nella lotta greco romana. Piroddu fa parte della squadra della Polisportiva Athlon Sassari.



