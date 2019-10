Condividi | Red 15:08 Approdare ad un piano condiviso da Regione e territorio, con lo scopo di dare indicazioni precise ad imprenditori ed investitori per la valorizzazione del patrimonio urbanistico di Arzachena e della Costa Smeralda. È l’obiettivo del tavolo permanente costituito dall’assessore regionale degli Enti locali e dal sindaco di Arzachena Urbanistica: incontro Sanna-Ragnedda



ARZACHENA -Approdare ad un piano condiviso da Regione e territorio, con lo scopo di dare indicazioni precise ad imprenditori ed investitori per la valorizzazione del patrimonio urbanistico di Arzachena e della Costa Smeralda. È l’obiettivo del tavolo permanente costituito dall’assessore regionale degli Enti locali Quirico Sanna e dal sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, nell’incontro che si è tenuto ieri (mercoledì) in Assessorato.



«È stato un incontro molto soddisfacente – dichiara Sanna – in cui abbiamo gettato le basi per una collaborazione duratura e proficua per il territorio di Arzachena. C’è la massima unità di intenti in ordine alle necessità e ai percorsi da seguire. Le decisioni non saranno calate dall’alto, ma seguiremo la logica ribadita più volte dal presidente Christian Solinas, attraverso l’adozione di scelte condivise con l’Amministrazione comunale». Fra i temi affrontati nel corso dell’incontro, anche la valorizzazione del porto di Canniggione ed i finanziamenti regionali per la riqualificazione dei terreni confiscati alla criminalità organizzata nell’area umida di Saloni.



Su quest’ultima, Ragnedda ha espresso «profondo apprezzamento per l’interessamento della Regione a un’area dalle grandi potenzialità per il turismo, che vogliamo restituire quanto prima alla comunità con la realizzazione di un parco attrezzato accessibile a tutti». Il tavolo, che punta a dare una forte accelerazione sui progetti, si riunirà nuovamente la settimana prossima a Tempio Pausania. «Comune e Regione – dichiarano il primo cittadino e l’esponente della Giunta Solinas – incontreranno tutti gli interlocutori interessati, gli investitori e le imprese. Ascolteremo tutti, ma le linee guida del piano urbanistico saranno decise da Regione e Amministrazione comunale. Puntiamo a dare regole chiare nell’interesse del territorio e per la sua concreta valorizzazione».



