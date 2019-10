Condividi | Red 10:11 Da venerdì a domenica, negli spazi della Promocamera di Sassari, ritorna la Fiera regionale del nord Sardegna. Saranno tre giorni a contatto con aziende di tutto il territorio sardo, nazionali ed estere. La madrina della manifestazione sarà Valeria Marini, Tra gli ospiti, lo chef Simone Rugiati Tutto pronto per Promo autunno 2019



SASSARI - Prenderà il via domani, venerdì 11 ottobre, la quarta edizione di Promo Autunno, la Fiera regionale della Sardegna che per tre giorni, negli ampi spazi della Promocamera di Sassari, a Predda Niedda, accoglierà tra i suoi stand oltre centocinquanta aziende provenienti da tutta l’Isola, dalla Penisola e dall’estero, importanti eventi wedding e food, ospiti e celebrità. Madrina della manifestazione sarà la showgirl Valeria Marini, che prenderà parte all’inaugurazione in programma venerdì, alle 10, all’ingresso dei padiglioni, ed al taglio del nastro al fianco del patron Claudio Rotunno, dei vertici camerali e delle autorità civili e religiose. È prevista la presenza degli assessori regionali al Turismo Gianni Chessa ed al Lavoro Alessandra Zedda.



L’evento, organizzato dall’imprenditore sassarese Rotunno con la sua Pubblicover events designer, ha il supporto della Camera di commercio, il patrocinio del Comune di Sassari, della Regione autonoma della Sardegna e di altri importanti partner istituzionali. Promo Autunno è suddivisa nei settori “Silver”, “Gold” e “Platinum”, affiancati dai padiglioni “Wedding” e “Food”, dove si terranno eventi speciali per tutte le giornate. La copertura dei settori commerciali è pressoché totale: design, arredo, agroalimentare, artigianale, industria, assicurazioni, agenzie immobiliari e di viaggi, scuole di lingue, centri bellezza, parrucchieri, gioielli e moda, settore auto, energia, tecnologia e tanto altro.



Oltre alla Marini, che sarà presente anche sabato mattina in area Gold per la gioia dei fan, c'è grande attesa per Simone Rugiati, noto chef e conduttore televisivo che sabato, alle 17, si esibirà in singolari show cooking nell'area Events del Padiglione food. Ci saranno anche dieci chef regionali che, nell'arco dei tre giorn,i eseguiranno a ruota continua show cooking ed eventi per tutti. Grande attesa anche per gli stilisti Italo e Pierangelo Petrelli, che arriveranno domenica. Lungo il percorso, saranno posizionati quattro maxischermi ledwall con il programma e le immagini dell'evento in presa diretta. Come di consueto, saranno gratuiti sia l'ingresso, sia il parcheggio, posizionato sulla Strada 11, nell'area dell'ex capannone Salis. L'Atp metterà a disposizione un servizio navetta gratuito che, dalle 10, partirà ogni ora da Piazza d'Italia a Predda Niedda per andata e ritorno.