video Condividi | Cor 12:01 Il Pm Mario Leo, nella sua breve requisitoria durata circa un´ora, ha confermato tutte le accuse senza riconoscere alcuna attenuante per l´assassino. Parola agli avvocati. Le immagini del sit-in all´esterno del Tribunale Omicidio, il Pm: ergastolo per Tilloca



SASSARI - All'esterno del Tribunale di Sassari la Rete delle Donne prosegue il presidio. In Aula invece il Pubblico ministero chiede senza tentennamenti l'ergastolo per Marcello Tilloca, il 43enne algherese che il 23 dicembre 2018 ha ucciso ad Alghero la moglie Michela Fiori, mamma di due bambini.



Il Pm Mario Leo, nella sua breve requisitoria durata circa un'ora, nel processo che si svolge davanti al Gup Michele Contini, ha confermato tutte le accuse senza riconoscere alcuna attenuante per l'assassino. L'udienza, che si svolge a porte chiuse, è proseguita con le arringhe degli avvocati.



E' probabile che, dopo gli interventi di tutti i legali presenti in aula di giustizia, compresi quelli delle parti civili, il giudice si ritiri in consiglio e legga la sentenza. Tilloca è assistito a processo dall'avvocato Pietro Diaz. Commenti SASSARI - All'esterno del Tribunale di Sassari la Rete delle Donne prosegue il presidio. In Aula invece il Pubblico ministero chiede senza tentennamenti l'ergastolo per Marcello Tilloca, il 43enne algherese che il 23 dicembre 2018 ha ucciso ad Alghero la moglie Michela Fiori, mamma di due bambini.IlMario Leo, nella sua breve requisitoria durata circa un'ora, nel processo che si svolge davanti al Gup Michele Contini, ha confermato tutte le accuse senza riconoscere alcuna attenuante per l'assassino. L'udienza, che si svolge a porte chiuse, è proseguita con le arringhe degli avvocati.E' probabile che, dopo gli interventi di tutti i legali presenti in aula di giustizia, compresi quelli delle parti civili, il giudice si ritiri in consiglio e legga la sentenza. Tilloca è assistito a processo dall'avvocato Pietro Diaz. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv