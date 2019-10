Condividi | Red 19:36 I Carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale di Cagliari, con i militari della Compagnia di Cagliari, hanno sequestrato settantaquattro case mobili e quattro bungalow, comprese di infrastrutture ed aree verdi, nel “Tonnara Camping” di Cala Sapone Sant´Antioco: sigilli nel camping



SANT'ANTIOCO - I Carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale di Cagliari, con i militari della Compagnia di Cagliari, hanno sequestrato settantaquattro case mobili e quattro bungalow, comprese di infrastrutture ed aree verdi, nel “Tonnara Camping” di Cala Sapone, nell'isola di Sant'Antioco. Il sequestro preventivo è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari Antonio Cau, su richiesta del pubblico ministero Giangiacomo Pilia.



Il sequestro scaturisce da un'indagine scattata a maggio. I tre titolari, residenti nel Bresciano, sono stati denunciati per lottizzazione abusiva e per esecuzone di opere in difformità o assenza delle autorizzazioni edlizie e paesaggistiche.



