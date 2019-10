Condividi | Red 22:04 Il primo ottobre, durante un servizio mirato al contrasto della coltivazione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno individuato, un’area sulla quale era stata ricavata una piantagione di cannabis Fonni: scoperta piantagione canapa indica



FONNI - Il primo ottobre, nelle campagne di Fonni, durante un servizio mirato al contrasto della coltivazione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno individuato, un’area sulla quale era stata ricavata una piantagione di cannabis. Come spiegato dalle Forze dell'ordine, «si tratta di una vera e propria azienda agricola munita di tutta la strumentazione».



La piantagione era distribuita in filari e dotata di un sistema di irrigazione a goccia alimentata da una vasca di acqua sorgiva. Dopo averla individuata, ben nascosta dalla vegetazione, i militari hanno proceduto all'estirpazione di duecento piante in ottime condizioni vegetative, con altezza di quasi 2metri, ed al sequestro delle tubature.



Sono subito partite le indagini per l'identificazione dei presunti responsabili. Il fenomeno della coltivazione della piantagione abusiva è sempre più diffuso nell'ambiente criminale della Sardegna e conferma la volontà criminale di perseguire guadagni facili e copiosi a discapito della salute dei cittadini. Nell'ambito dell'intensificazione dei servizi e l'impegno e la determinazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro nella prevenzione e repressione del traffico e spaccio sostanza stupefacenti, continuerà nei prossimi giorni.